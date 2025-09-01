FANB incauta aeronave utilizada para el tráfico ilícito de drogas en Amazonas

En una contundente acción contra el tráfico ilícito de drogas en el estado Amazonas, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevaron a cabo la destrucción de una aeronave, 600 litros de combustible y material logístico.

En nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se informó que el hecho tuvo lugar cuando los efectivos militares realizaban un operativo en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Atabapo del estado Amazonas.

De acuerdo con el reporte, esta acción permitió, además, ubicar una pista no autorizada utilizada por los grupos Terroristas armados narcotraficantes de Colombia (TANCOL) , para el tráfico ilícito de drogas. El caso quedó a disposición del Ministerio Público.

