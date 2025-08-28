FANB incautó 2,8 toneladas de drogas en Amazonas

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron 2 mil 846 kilogramos de drogas durante un operativo desarrollado en el estado Amazonas, en el marco de la Operación Neblina 2025.

De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), el hallazgo se produjo en el sector Caño Temi, municipio Maroa, donde fueron localizados 88 sacos de marihuana con un peso de 2 mil 769 kilogramos, además de 77 kilogramos de cocaína.

La acción fue ejecutada por las Unidades de Reacción Rápida (URRA) mixtas de combate y todo el procedimiento quedó bajo resguardo del Ministerio Público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz (@minjusticia_ve)

T/CO