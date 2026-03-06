FANB inicia despliegue de Operación República para la Consulta Popular del 8 de marzo

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició el despliegue de efectivos, materiales y equipos en todo el país en apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE), con la Operación República para el buen desarrollo de la gran Consulta Popular Nacional, la primera del 2026, a efectuarse este domingo 8 de marzo.

En las regiones militares, se procedió a distribuir los principales materiales a los centros de votación y en cumplimiento total de la misión de garantizar el sufragio de los habitantes de las comunidades, mayores de 15 años de edad, en la fiesta electoral que es la máxima expresión de soberanía y democracia participativa.

Además, las unidades militares involucradas están encargadas de la custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales, tanto tecnológicos como no tecnológicos, usados durante el proceso, la seguridad a los centros de votación e instalaciones físicas, los integrantes de los órganos electorales nacionales, regionales, municipales y parroquiales, así como también las plataformas de soporte de carácter estratégico.

Las autoridades de cada Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) afirmaron estar preparadas a la orden del comando superior para garantizar el orden interno de la patria y la defensa militar en todo el espacio nacional.

VTV