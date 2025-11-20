FANB inicia despliegue nacional para resguardar material y centros de votación de la Consulta Popular del 23-Nov

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó este viernes un despliegue integral en todo el país de la Operación República 2025, para garantizar la seguridad del material electoral y de los ciudadanos que participarán este domingo 23 de noviembre en la cuarta Consulta Popular Nacional.

En la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental, más de 16 mil efectivos fueron asignados a las operaciones de resguardo en los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, donde funcionarán 1.049 centros de votación. El comandante de la REDI, M/G Juan Sulbarán, explicó que la institución acompañará al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la protección de equipos, instrumentos tecnológicos y recursos logísticos que serán utilizados durante la jornada.

El alto oficial subrayó que esta consulta fortalece los mecanismos de participación directa, permitiendo a comunas y consejos comunales seleccionar proyectos destinados a atender necesidades prioritarias en sus territorios y asumir un rol activo en su ejecución.

La operación de la FANB contempla tres etapas: preelectoral, electoral y postelectoral. Culminada la fase previa, se activó la fase electoral, que abarca cinco acciones principales: despliegue del material, toma de los centros, instalación de mesas, votación y posterior repliegue.

Sulbarán afirmó que los efectivos se encuentran plenamente capacitados para asegurar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos mayores de 15 años, mediante un proceso libre, directo y secreto que ratifica —dijo— la vocación democrática y la soberanía popular.

T/CO