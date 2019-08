FANB instó a todos los sectores del país a la unión nacional para enfrentar la arremetida imperial

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) exhortó este martes a todos los sectores del país a la unión nacional a fin de enfrentar la arremetida imperial que contra Venezuela se ha cernido desde Estados Unidos con la firma de la orden ejecutiva que de carácter formal al bloqueo total contra la Patria, así lo indicó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sentado una posición firme en cuanto a esto, en primer lugar plantarnos firmes ante la agresión e invitar al pueblo todo, a todos los sectores de la vida nacional, invitarlos a todos a la unión nacional porque este es un tema contra los venezolanos, sin distingo, ni signos políticos, aquí sufrimos todos, es un asunto de carácter nacional, de patria, la única que tenemos y el llamado es a la unión nacional”, afirmó el titular para la Defensa en transmisión de Venezolana de Televisión.

Durante la activación de la recolección de firmas en contra de la arremetida del Gobierno estadounidense, desde el Complejo Ministerial Fuerte Tiuna, Padrino López, agregó que la institución militar venezolana hizo un llamado a hacer justicia apegados a la constitución y las leyes ante tanto daño perpetrado contra la nación.

«Debe haber justicia, tanto daño al pueblo, tanto daño a la nación, tanto daño a sus riquezas, tanta maldad contra el pueblo de Venezuela, tiene que haber allí alguien que responda por eso ante la justicia, con las leyes, con la constitución en la mano, con el estado de derecho, con el Estado propiamente dicho, los soldados y soldadas de la FANB estamos ávidos de justicia, queremos justicia y todo este daño que se le está haciendo a Venezuela», manifestó.

Añadió que «todo este daño que han venido propiciando estos sectores de la nada, que no representan absolutamente nada, que no proponen absolutamente nada sino destrucción, división, que no proponen sino la guerra, que no proponen sino la fuerza que ni siquiera la tienen ellos mismos y acuden a un imperio para aplicarla, todo esto tiene que ser visto y juzgado por la justicia venezolana».

No Más Trump

Padrino López mencionó que la FANB par manifestar su sentimiento de rechazo a la agresión imperial se suman a la jornada de recolección de firmas dentro de la institución castrense. «Nos proponemos hoy con esta pluma, esta tinta a plasmar desde nuestra alma, en estos cuadernillos nuestro sentimiento de indignación, de rechazo, de repudio, de odio contra el despotismo, sí, pero la razón humana debe imponerse sobre todo incluso sobre las virtudes políticas, religiosas y civiles», señaló.

«Comienza a partir de hoy una jornada en todo el territorio nacional en todas las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, en todas las Zonas Operativas de Defensa Integral, en nuestras aulas de clase, en nuestra universidad, en nuestra juventud, con nuestra tropa una campaña a plasmar allí el rechazo contra el imperio y a decirles: basta de agresión, basta de tanta grosería, basta de tanta ofensa, basta de tanta infamia», recalcó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/@ceofanb