FANB interceptó aeronave que ingresó a Venezuela de manera furtiva

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela interceptó una aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó a territorio venezolano sin cumplir con el plan de vuelo propuesto.

De acuerdo con el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lárez, la unidad apagó el transponder, cortó comunicaciones y tomó rumbo hacia el sur de Venezuela, ingresando de manera ilícita al país.

«La misma fue detectada por los radares y declarada de inmediato por el Sistema de Exploración Aeroespacial como blanco de interés, procediéndose a la triangulación e interceptación por parte de los medios de defensa aérea y aeronaves militares. Fue identificada como vector hostil el Cessna 310, siglas XBRED, la cual se dirigió al estado Apure y aterrizó en una pista fronteriza no autorizada».

Ya en tierra, los efectivos militares la inutilizaron en ejercicio de la soberanía nacional.

«No somos plataforma del narcotráfico transnacional, no producimos, no procesamos, ni consumimos sustancias estupefacientes o psicotrópicas», comentó el general en jefe en su cuenta en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez)

T/Agencia