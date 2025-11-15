Fanb inutiliza nueva aeronave hostil en Apure

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), en misiones de patrullaje y reconocimiento aeroterrestre en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, ubicaron e inutilizaron una aeronave hostil.

Así lo informó el Comandante Estratégico Operacional de la Fanb, GJ. Domingo Hernández Lárez, quien detalló que la aeronave estaba oculta en la vegetación en un bosque de galería, enmascarada con malla artificial, aledaño a una pista ilegal improvisada, usada como estructura logística de grupos Tancol, lo cual constituye una violación a nuestra soberanía nacional, refiere una nota de prensa del Ceofanb.

Con esta aeronave se registran 416 en total desde la entrada en vigencia de la ley para el Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo en el 2012 y 25 durante el 2025.

«Venezuela mantiene firme su resolución de independencia o nada en la defensa territorial y en la lucha contra el flagelo del narcotráfico. No seremos plataforma de estructuras delincuenciales transnacionales asociadas al crimen organizado», expresó el GJ Hernández Lárez.