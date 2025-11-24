FANB inutilizó aeronave proveniente de Guyana que ingresó ilegalmente al país

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inutilizó una aeronave proveniente de Guyana que ingresó ilegalmente a nuestro territorio, informó el comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez.

A través de un video divulgado en su cuenta en Instagram, el alto oficial castrense indicó que al aeronave hostil realizó un aterrizaje forzoso en la pista de la comunidad indígena de Kamarata en el estado Bolívar.

Tras el atarrizaje la aeronave y sus dos tripulantes fueron intercepados por los uniformados.

Asimismo, resaltó que en lo que va de 2025 han sido neutralizada por la FANB 26 aeronaves que han ingresado ilegalmente a nuestro espacio aereo y 417 desde el año 2012.

REDACCIÓN MAZO