FANB inutilizó tres aeronaves del narcotráfico en el estado Amazonas

En el marco de la «Operación Neblina 2026», la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inutilizó y destruyó tres aeronaves que eran utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas en el estado Amazonas, específicamente en el municipio Atabapo.

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N.° 6 Guayana, MG Wilfredo Medrano Machado, detalló que, mediante el despliegue de las Unidades de Reacción Rápida de Combate (URRA) y misiones de patrullaje fronterizo, se ubicaron dos pistas ilegales acondicionadas por grupos transfronterizos como plataforma para el narcotráfico.

De acuerdo con el reporte oficial, el MG Medrano especificó que las tres aeronaves de ala fija inutilizadas son un Cessna 206: siglas YV-2597, color blanco con franjas rojas, un Modelo BE-58: siglas PR-LLR, color blanco con franjas azules y una Aeronave matrícula PS-FLX: color blanco con franjas negras.

El comandante explicó que estas unidades eran empleadas por los TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia) y otros Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) para el tráfico ilícito de drogas.

Con este procedimiento, asciende a 433 el número de aeronaves inhabilitadas desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo.

F/Globovisión