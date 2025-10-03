FANB investiga causas del siniestro de helicóptero de la Aviación Militar en Aragua

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa informó que un helicóptero Enstrom 480, serial 61647, de la Aviación Militar Bolivariana; se precipitó contra el suelo aproximadamente a las 8:35 a.m. en la localidad de San Vicente, estado Aragua; en proximidad a la Base Aérea Mariscal Sucre. Los dos tripulantes de la aeronave fallecieron por este siniestro, cuyas potenciales causas serán analizadas por la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos.

Específicamente, el vehículo era pilotado en un vuelo de entrenamiento por la mayor Noglys García como instructora, quien impartía lecciones al teniente de corbeta, Carlos Castillo. En respuesta, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó iniciar las investigaciones concernientes al suceso, para determinar las posibles causas.

«Nos enluta y entristece la irreparable pérdida de estos valiosos profesionales militares quienes, en fiel cumplimiento de su deber, ofrendaron sus vidas en actos del servicio por la Defensa Integral de la Nación», declaró el comunicado emitido por la institución castrense.

«En un momento infausto que tanto nos aflige, expresamos las más sentidas condolencias a sus seres queridos; al tiempo que elevamos plegarias a Dios Todopoderoso y la Virgen de Loreto, para que alivien el dolor de sus familiares, amigos y compañeros de armas, reiterándoles total solidaridad y apoyo incondicional», extendió el mensaje oficial. Finalmente, se concluyó la publicación con la exclamación: «¡Los aviadores no mueren… solo vuelan más alto!».

T/VTV