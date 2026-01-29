FANB jura lealtad y subordinación a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidente encargada

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y demás órganos de seguridad ciudadana del país reconocieron y juraron este miércoles «lealtad y subordinación absoluta» a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Reconocemos y juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidente encargada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe (…). Reafirmamos la voluntad de vencer en esta nueva etapa, seguiremos transitando el sendero de la defensa de la libertad, soberanía, independencia, paz y estabilidad de la república a través de la fusión popular militar policial», citó el manifiesto de la FANB, leído por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, durante un acto realizado en Caracas.