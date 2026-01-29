FANB jura lealtad y subordinación a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidente encargada

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y demás órganos de seguridad ciudadana del país reconocieron y juraron este miércoles «lealtad y subordinación absoluta» a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
«Reconocemos y juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidente encargada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe (…). Reafirmamos la voluntad de vencer en esta nueva etapa, seguiremos transitando el sendero de la defensa de la libertad, soberanía, independencia, paz y estabilidad de la república a través de la fusión popular militar policial», citó el manifiesto de la FANB, leído por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, durante un acto realizado en Caracas.
Desde Fuerte Tiuna, los miembros de la FANB en formación manifestaron su emoción por formar parte de «un momento inédito de la República, momento que quedará registrado en la historia de Venezuela por ser la primera vez que una mujer asume la presidencia y, en consecuencia, el título de comandante en jefe».
Delcy Rodríguez también recibió el bastón de mando del país.
«Estará bien preservado, bien cuidado, el honor de la República estará cuidado, y sabemos que con sus virtudes, su talento, su probidad y su honestidad, sabrá cuidar de esta gran nación», expresó el también vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, Padrino López.
Los diversos organismos de seguridad de la nación también ratificaron «con nuestro honor intacto el compromiso de fidelidad a los más prístinos ideales del libertador Simón Bolívar, retomados por el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y acrisolados por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros».
T/CO