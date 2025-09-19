FANB llevará jornada “Los cuarteles van al Pueblo” este sábado

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía Nacional, Vladimir Padrino López, anunció que este sábado 20 de septiembre se desplegará la jornada “Los cuarteles van al Pueblo”, con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 5.336 circuitos comunales de todo el país.

La actividad responde al llamado del presidente Nicolás Maduro para fortalecer la unión cívico-militar-policial en defensa de la paz. Padrino López señaló que las tropas saldrán desde sus cuarteles para compartir con las comunidades, transmitir el legado del Comandante Hugo Chávez y reafirmar el compromiso con la defensa integral de la nación.

El ministro invitó a los venezolanos a recibir a la FANB con entusiasmo y espíritu patriótico, resaltando que este encuentro busca consolidar la cohesión nacional. “Seremos una sola masa: unión popular, militar y policial”, expresó.

La jornada ratifica el compromiso de la FANB con la soberanía, la paz y la unidad del pueblo venezolano, al tiempo que fortalece la formación ciudadana y el vínculo con las comunidades en todo el territorio.

T/CO