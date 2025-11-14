FANB mantiene despliegue permanente en el país a través del Plan Independencia 200

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través del Plan Independencia 200, mantiene un despliegue permanente y en ofensiva para defender la patria ante cualquier ataque en todos los estados del país.

En ese sentido, en el estado La Guaira, en perfecta unión cívico-militar-policial, se llevan a cabo labores de patrullaje y vigilancia de zonas estratégicas a fin de mantener control y seguridad de los ciudadanos de la entidad.

Por su parte, en el estado Bolívar, la FANB también mantiene una ofensiva de todas sus tropas para salvaguardar la región y la patria soberana. El comandante de la ZODI Nro. 62 Bolívar, G/D Miguel Yilales Arteaga, efectuó un despliegue mixto de seguridad, a fin de dar cumplimiento al plan de inteligencia, patrullaje y reacción inmediata.

También en la localidad de Ureña, estado Táchira las fuerzas castrenses llevaron a cabo maniobras de vigilancia y salvaguarda de sus ciudadanos en horas de la madrugada de este viernes 14 de noviembre, esto como parte del plan emanado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

F/VTV