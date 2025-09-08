FANB moviliza a 25 mil efectivos para reforzar la defensa fronteriza

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue de 25 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Zona Binacional de Paz con Colombia y en la fachada caribeña del país. La medida, anunciada a través de su canal de Telegram, tiene como objetivo principal reforzar la seguridad y la soberanía nacional en estas áreas estratégicas.

​La movilización de personal militar busca fortalecer las Operaciones de las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en las fronteras, especialmente en la zona binacional que colinda con Colombia. El despliegue abarca una extensa franja de territorio, desde el estado La Guajira hasta Falcón, y se extenderá también a la fachada oriental Caribeña-Atlántica.

​El anuncio del presidente Maduro, también indica que las fuerzas armadas también se desplegarán en los estados de Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro. Este refuerzo, en el oriente del país, busca cubrir un amplio espectro geográfico, que abarca tanto el Mar Caribe como el océano Atlántico, en un esfuerzo por consolidar la seguridad marítima y territorial del país.

​La defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz fueron señaladas como las razones primordiales de la movilización. El despliegue de 25 mil soldados y personal militar es una de las mayores operaciones de seguridad en la historia reciente de Venezuela, lo que demuestra la seriedad con la que el gobierno aborda la protección de sus fronteras.

FANB en la protección del país

​La declaración oficial subrayó el papel de la FANB en la protección del país, haciendo hincapié en el compromiso del ejército con la nación. La frase «¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!», concluyó el comunicado, en el que reafirma el llamado a la unidad y al patriotismo en la defensa del territorio.

​Este despliegue masivo se produce en un contexto de constantes amenazas del gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado buques y submarinos nucleares en el Caribe; razón la cual la movilización de la FANB no solo asegurará las fronteras, sino que también enviará un mensaje claro sobre la determinación del país para proteger sus intereses nacionales frente a cualquier amenaza.

F/VTV