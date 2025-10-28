FANB neutraliza aeronave que ingresó a espacio aéreo venezolano

En pleno ejercicio de la soberanía nacional fue interceptada e inmovilizada una aeronave que ingresó al espacio de la nación con el transponder apagado y sin autorización en el estado Apure, informó el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFANB), GJ Domingo Hernández Lárez

En el marco del Tratado Regional de Interoperabilidad Aérea entre los Países Latinoamericanos y del Caribe, la fuerza militar recibió la información de esta aeronave que provenía desde las Islas del Caribe sin plan de vuelo, además, con las comunicaciones suprimidas, declaró el GJ Hernández Lárez.

«Al tomar rumbo por el sur de Venezuela e ingresar de manera ilegal al territorio, fue detectada y declarada como blanco de interés y vector hostil. Aterrizó en una pista fronteriza no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure y se procedió inmediatamente a su inmovilización», indicó.

Asimismo, destacó que «Venezuela es tierra de paz, no permitiremos la violación de nuestra soberanía, no somos plataforma del narcotráfico transnacional, no producimos ni consumimos sustancias estupefacientes”. Con esta operación se suman 21 aeronaves inutilizados en el 2025 y 412 desde la implementación de la Ley de Control del Espacio Aéreo.

F/CEOFANB