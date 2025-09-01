FANB neutraliza aeronave utilizada por grupos Tancol en Amazonas

Efectivos militares de una Unidad de Reacción Rápida (URRA) neutralizaron una aeronave tipo Cessna 206, siglas YV-1900, de color blanco y 600 litros de combustible en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Autana del estado Amazonas.

La información la dio a conocer el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFANB), GJ Domingo Hernández Lárez, en su cuenta en la red social Instagram, donde además manifestó que la aeronave fue localizada en la frontera colombo-venezolana.

Asimismo, destacó que, por sus características y los “indicios de interés criminalístico”, se presume que era utilizada por grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia (Tancol) para los fines de narcotráfico. “Venezuela lucha a diario contra el narcotráfico y no permitiremos que nuestro territorio sea usado de plataforma», indicó.

De igual modo, afirmó que las áreas verdes amazónicas están destinadas a ser pulmón vegetal, por lo que están bajo Régimen Especial de Protección. «Bajo ninguna razón pueden ser ocupadas por grupos delincuenciales; la presencia y construcción de instalaciones será combatida”, puntualizó en la publicación.

