FANB neutraliza aeronaves y campamentos vinculados al narcotráfico en Apure y Guárico

La Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos presentó el balance operacional correspondiente al año 2025, donde destaca la ejecución de un amplio despliegue estratégico destinado a salvaguardar la soberanía y el orden interno en todo el territorio llanero.

Durante el informe se detalló que a través de la Operación Vuelvan Caras en el estado Apure, las Unidades de Reacción Rápida (URRA) de Combate, lograron la neutralización de 14 aeronaves empleadas para el narcotráfico, inutilización de cuatros pistas clandestinas, incautación de más de mil 400 kilogramos de drogas, 80 armas de fuegos y 26 embarcaciones.

Además, se incautaron 35 motores fuera de borda y 32 mil litros de combustible, así como se destruyeron 40 campamentos, 23 laboratorios y 34 estructuras logísticas.

De igual modo, con la Operación Mano de Hierro se ha mantenido un control permanente de los pasos fronterizos y trochas donde se logró la incautación de más de 20 toneladas de alimentos, aceites y lubricantes de vehículos, 653 metros cúbicos de madera, 631 vehículos detenidos y 621 motos.

Operación Zaraza en Guárico

Asimismo, con la Operación Zaraza en el estado Guárico se ha dado un contundente golpe a los grupos estructurados de delincuencia organizada y células delictivas que pretendían crear zozobra en la región.

Ante esto, las acciones permitieron llevar a cabo 32 intervenciones legales, mil 42 detenidos, la incautación de 164 armas de fuego, 17 campamentos logísticos desmantelados, así como detención de equipos de conexión satelital, teléfonos, radios, entre otros.

Vale destacar que estas acciones se llevaron a cabo en estrecha coordinación con los órganos de seguridad ciudadana del país. Esta articulación entre la fuerza militar y policial facilitó el desmantelamiento de estructuras delictivas y optimizar la vigilancia en la región, para lograr resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado y los delitos transnacionales.

T/VTV