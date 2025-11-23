FANB neutralizó aeronave hostil en el estado Bolívar

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J Domingo Hernández Lárez, informó que efectivos castrenses neutralizaron a una aeronave hostil en el estado Bolívar.

Detalló que esta operación, realizada como parte del Escudo Bolivariano Roraima 2025, dejó un saldo de dos sujetos detenidos, uno de nacionalidad colombiana y el otro venezolano.

Los sujetos fueron identificados como Andrés Guillermo Carvajal Díaz, N° 93.295.872, de nacionalidad colombiana (piloto) y Jesús Alberto Espinoza Arrizaga, CIV-23.705.547, (venezolano y piloto), publicó Hernández Lárez en su cuenta de Instagram.

Asimismo, describió que la aeronave «es de ala fija, modelo Cesna 210 con siglas XB-NQJ (tapadas para no ser detectados por los radares). Además, no tenían plan de vuelo ni autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) y luego de la ubicación, aterrizaron de emergencia en la comunidad indígena de Kamarata, estado Bolívar.

«Al momento de la inspección, la aeronave tenía modificada la puerta del copiloto y tanques con más rendimiento, por lo cual se presume que era un medio preparado para el tráfico de estupefacientes», detalló.

Material decomisado

En el post, el comandante del Ceofanb explicó que en el procedimiento se realizó la incautación de materia de interés criminalístico, los cuales pertenecían a los detenidos.

«Se efectuó la retención del siguiente material de interés criminalístico: tres GPS marca Garmin, color negro; un teléfono satelital marca Iridium modelo 9555N, color negro; 18.590.000 pesos colombianos; un teléfono celular marca iPhone modelo 17 pro max, color plata; un teléfono celular marca Xiaomi modelo Redmi 14C, color azul metalizado; un teléfono celular marca Samsung modelo SM-A165M/DS, color gris; un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxi A07, color gris metalizado y un radio VHF marca Icom, color negro», precisó.

Venezuela territorio de paz

Hernández Lárez destacó que Venezuela es un territorio de paz, en donde las autoridades trabajan activamente en el combate al tráfico de drogas.

Ratificó que el territorio venezolano no será «plataforma del flagelo del narcotráfico».

En ese sentido, explicó que un total de 26 aeronaves han sido inutilizadas durante el año 2025 y 417 procedimientos notificados al Ministerio Público (MP).

T/UN