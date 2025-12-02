FANB neutralizó aeronave que intentó violar nuestro espacio aéreo

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) interceptaron e inutilizaron, en el estado Apure, una aeronave que ingresó de manera ilegal a nuestro espacio aéreo, informó el Comandante Estratégico Operacional (CEO) de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el alto oficial castrense detalló que la aeronave se desplezaba a baja altura, sin emitir código de identificación, con el transponedor apagado y, además, no respondía a los llamados de las autoridades, por lo cual fue declarada como «blanco de interés».

Tras la referida declaratoria los medios aéreos de la FANB actuaron para neutralizar esta aeronave bimotor color blanco, sin matrícula, presuntamente utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico, tráfico de armas, entre otros.

«Con esta inutilización se registran 418 aeronaves en total desde la promulgación de la ley de control para la defensa integral del espacio aéreo y 27 durante el año 2025», resaltó Hernández Lárez.

