FANB reafirma lealtad al Presidente Maduro y denuncia injerencia de EE.UU.

Desde Fuerte Tiuna, el General en Jefe Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ministro del Poder Popular para la Defensa, ratificó el compromiso de la institución con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.

En declaraciones oficiales, Padrino López expresó que «ha dolido mucho que Venezuela se ha convertido en un muro de contención para el narcotráfico», señalando que «aquí no operan bandas criminales que ellos han tomado el relato del Tren de Aragua, están desarticuladas totalmente, no existe, ni tampoco existen carteles ni capos».

El ministro destacó que el Comandante Hugo Chávez expulsó a la DEA, principal agencia contra el narcotráfico, y afirmó que «los hechos concretos dicen que el presidente que actuó con mayor contundencia contra el narcotráfico es nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro».

Además, describió que las acusaciones de Estados Unidos reflejan «una democracia en decadencia, una pseudo democracia, no hay democracia ni una perspectiva que se le vea», y que «el imperialismo anda buscando en medio del surgimiento de este nuevo mundo multipolar mantener su cuota de poder».

Padrino López celebró la reciente reunión en el Consejo Federal de Gobierno, donde «todas las fuerzas políticas del país se hayan sentado con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez para compartir líneas estratégicas del Estado», destacando la inclusión política y el enfoque en la seguridad ciudadana y defensa de la soberanía nacional. Señaló que este acto «causó escozor en algunos sectores, entre ellos por supuesto el jefe de la banda que es el gobierno de Estados Unidos», que no desea ver a Venezuela unida y en paz.

La FANB reiteró su compromiso con la defensa de la independencia, la soberanía y la paz del país frente a las amenazas externas e internas.

