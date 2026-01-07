FANB rinde homenaje a 24 soldados muertos en ataque de EE. UU.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje póstumo a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra el país el pasado sábado, cuando fuerzas norteamericanas secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la primera dama Cilia Flores.

La FANB publicó este martes en la red social Instagram un video de la ceremonia, en la que la voz del Mayor general Javier Marcano Tábata destacó que, a pesar del ataque ejecutado «desproporcionadamente» en «volumen de fuego, en tecnología y en precisión quirúrgica», estos uniformados fallecidos «jamás se doblegaron».

«Con el corazón henchido de orgullo y la mirada puesta en nuestra bandera, la gran familia militar rinde el más alto honor a los soldados que, con valentía inquebrantable, realizaron el sacrificio supremo en defensa de nuestra patria», expresó en representación de la Fuerza Armada, que se solidarizó con los familiares.

Al menos 24 soldados fallecieron en los ataques que fuerzas estadounidenses lanzaron en distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a la capital, informó el Ejército venezolano, uno de los componentes de la FANB, además de la Aviación Militar, la Guardia Nacional, la Armada y la Milicia.

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son «decenas» de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

