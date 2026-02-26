FANB se incorpora al Plan Nacional de Vacunación contra la fiebre amarilla

El vicepresidente sectorial para la Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, informó que el personal médico militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se sumó al Plan Nacional de Vacunación contra la fiebre amarilla, iniciado el miércoles 25 de febrero como parte de las medidas preventivas adoptadas por el Ejecutivo nacional.

A través de su canal oficial en Telegram, el también ministro para la Defensa señaló que el despliegue sanitario avanza de manera sostenida. «Avanzamos con paso firme en el Plan Nacional de Vacunación contra la fiebre amarilla», expresó, destacando que la participación de la institución castrense responde al principio de “Fusión Popular Militar-Policial” orientado a fortalecer la atención directa a la población.

Padrino López indicó que la infraestructura hospitalaria y el personal especializado de la Red de Salud Militar fueron incorporados plenamente a la campaña, anunciada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, tras sostener un encuentro con el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela.

Esta fase inicial prioriza 22 parroquias distribuidas en los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa, ante la detección de brotes de fiebre amarilla en la región latinoamericana. La estrategia contempla la inmunización de personas entre 1 y 59 años de edad que no hayan recibido la vacuna previamente.

El titular de la cartera de Defensa subrayó que la FANB no solo respalda la jornada, sino que forma parte activa de las políticas públicas dirigidas a garantizar la protección sanitaria y el bienestar integral de la población venezolana.

T/CO