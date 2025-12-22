FANB se mantiene firme contra el supremacismo y en defensa de la paz

El Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó el carácter profundamente humanista y antiimperialista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacando que su accionar se fundamenta en los valores universales de justicia, igualdad y libertad. A través de una publicación en sus redes sociales, el General en Jefe reflexionó sobre la misión histórica de la institución castrense de combatir el «espíritu del supremacismo» y la explotación humana en todas sus vertientes, rechazando categóricamente cualquier intento de sometimiento que busque vulnerar la dignidad de los pueblos.

En su mensaje, Padrino López fue enfático al condenar el uso indecente del poder y ratificó que la FANB actúa como principal garante de la soberanía nacional frente a estas amenazas. Aseguró que el cuerpo castrense se mantiene inquebrantable en su propósito de preservar la armonía y la estabilidad de la República, trabajando en perfecta unión cívico-militar por el bienestar de Venezuela y con la certeza absoluta de la victoria.

T/CO