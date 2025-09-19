El presidente Nicolás Maduro anunció, este jueves, que el próximo sábado 20 de septiembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) visitará los 5 mil 336 circuitos comunales del país.

Se llevará a cabo una jornada nacional en la que “los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo”, indicó Maduro durante el balance de las Bricomiles, desde la Sala de Autogobierno Comunal, Simón Rodríguez, en el estado La Guaira. «La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo. Quiere decir que la ecuación es perfecta, pueblo y Fuerza Armada, Fuerza Armada y pueblo», expresó.

En ese contexto, informó que esta jornada tiene como propósito emplazar, revisar y enseñar a todos los ciudadanos alistados, así como a toda la comunidad, el manejo del sistema de armas, en cumplimiento del mandato constitucional que establece que la defensa de la Patria es una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y el pueblo venezolano.

T/CO