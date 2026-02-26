Farmapatria Inaugura Sede en Yaracuy: Beneficiará 29 mil habitantes de la zona

Se inauguró la nueva sede de Farmapatria “Felipe Rojas” en Yaracuy, que prestará servicio en la calle principal del caserío Sabana de Méndez, esto con el fin de continuar ampliando la Red de Farmacias en cada rincón del país.

La actividad contó con la participación de la alcaldesa del municipio Urachiche, Lisbed Parada, la gerente estadal de Farmapatria María Ordoñez y todo el poder popular que hace vida en el municipio Méndez.

Este espacio contará con una capacidad de almacenamiento de 3 mil 200 unidades de medicamentos y beneficiará un aproximado de 28 mil 919 habitantes de la comunidad Sabana de Méndez, espacio que ofrecerá un amplio grupo de medicamentos de calidad certificada a precios justos para todo el pueblo venezolano, entre ellos analgésicos, antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antimicóticos, antihistamínicos, antipiréticos, broncodilatadores, cardiopatía y muchos más.

Parada manifestó su alegría ante la inauguración de esta nueva sede y manifestó que adicional a este logro se sumará una nueva sede de Farmapatria en el municipio Urachiche, comunidad Camunare Rojo, la cual ofrecerá atención de 24 horas gracias al trabajo articulado de todo un equipo.

Marlene Escorche representante de la comuna Alí Primera con mucha alegría reconoció el esfuerzo de todos los involucrados para llevar a cabo el proyecto de la farmacia para toda la comunidad.

Por su parte, María Ordoñez señaló que los comuneros del municipio Urachiche cumplieron la meta de tener una Farmapatria en cada comuna gracias a la articulación entre el gobierno nacional, regional y municipal.

