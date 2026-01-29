Fedecámaras: 2026 promete crecimiento impulsado por la energía

El panorama que se presenta para este 2026 es que hay «optimismo en la economía a partir de las inversiones que se puedan dar en el campo petrolero y en los desarrollos en materia energética, que pudiera estar creciendo nuestra economía a final de año», así lo aseveró el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo.

Durante su participación en el programa «Al Aire», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), destacó la necesidad de empresas que tengan capacidad empleadora, «para que se continúe la diversificación económica» desde todas las aristas que Venezuela tiene y en la que el talento del venezolano pueda «manifestarse en producción de bienes y servicios y que puedan ser exportables».

Asimismo, manifestó que las cargas fiscales deben constituirse como una palanca para el desarrollo y crecimiento de la industria, para que en los mercados internacionales se pueda ganar «un espacio con la eficiencia del trabajador y la agresividad de la empresa y el compromiso del Gobierno nacional».

F/VTV

F/Imagen Referencial