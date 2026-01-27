Federación Nacional de Kickingbol tiene como objetivo masificar esta disciplina deportiva

La Federación Venezolana de Kickingbol (Fevenkic) presentó su calendario de actividades 2026, diseñado con el objetivo de masificar y desarrollar el deporte en el territorio nacional en sus distintas categorías, sin dejar de lado la formación del talento humano de esta disciplina deportiva.

El calendario de competición iniciará del 24 al 28 de marzo en Maturín, Monagas, con el VI Campeonato Nacional de Playa de la categoría prejuvenil, un evento clasificatorio a los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026.

La acción continuará del 14 al 18 de abril, cuando se realizará en el XX Campeonato Nacional de Campo de la categoría juvenil que otorga plazas para juegos juveniles 2026 en Puerto La Cruz, Anzoátegui; y del 27 al 2 de mayo, el IV Campeonato Nacional Abierto, que se efectuará en La Guaira.

Para el mes de mayo, está fechado el XXII Campeonato Nacional Junior a desarrollarse del 12 al 16 de mayo, en Yaracuy.

Agenda cargada

En el mes de junio está cargado de acción, iniciando con el Campeonato Nacional Infantil del 02 al 6 de junio en Cojedes, que dará paso al torneo de los XXII Juegos Nacionales Juveniles del 6 al 17 de junio. El mes cerrará con el XIV Campeonato Nacional Preinfantil del 23 al 27 de junio en Táchira.

La agenda de julio comenzará con el XXII Campeonato Nacional Prejuvenil del 14 al 18 de Julio en Bolívar, para seguidamente desarrollar el torneo de XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles del 20 julio al 5 de agosto.

De igual forma, del 17 al 21 de agosto se efectuará el IV Campeonato Nacional Junior Playa en La Guaira, con subsede en Anzoátegui.

En octubre, el kickingbol universitario desarrollará el torneo de los XIX Juegos Nacionales Universitarios del 02 al 16 en Mérida.

Finalmente, para cerrar el calendario, el Campeonato Nacional Adulto se realizará en Miranda del 1 al 14 de noviembre.

De igual manera, Fevekic ha dispuesto de una serie de cursos de actualización para técnicos, jueces, anotadores, árbitros y demás personal involucrado en el área técnica.

Estas capacitaciones se desarrollarán de febrero a abril, enfocadas en las últimas normativas y tendencias del deporte para asegurar así la formación continua de todos los involucrados.

T/CO con información de Mindeporte