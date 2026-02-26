Federación Venezolana de Triatlón (FVT) definió la selección que participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La Federación Venezolana de Triatlón (FVT) definió la selección nacional junior que tendrá acción en los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras la prueba selectiva realizada el fin de semana en la Ciudad Deportiva de Guanare, Portuguesa.

El evento clasificatorio, disputado en distancia sprint, contó con la participación de 19 triatletas (10 masculinos y 9 femeninos) en edades comprendidas entre los 15 y 17 años, provenientes de siete estados del país.

Dominio capitalino

En la categoría masculina, el atleta capitalino Jonás Fermín se adjudicó el primer lugar al completar el recorrido en un tiempo total de 1:02.22. Fermín completó en 10:46 minutos los 750 metros de natación, 34:05 min los 20 kilómetros de ciclismo y cerró con 17:31 min los 5 kilómetros de carrera pedestre.

La segunda plaza fue para el yaracuyano Ihsan Salih, quien llegó muy cerca de la punta con un tiempo de 1:02.25, mientras que el tercer puesto recayó en el larense Luigi Reyes con una marca de 1:03.04.

Por su parte, el apartado femenino lo dominó la también capitalina Dailinyer Campos con un registro de 1:15.03. La triatleta superó el tramo de nado en 11:00 minutos, el recorrido de ciclismo en 40:16 y la carrera pedestre en 23:47.

La larense Giovanna Mosquera, finalizó en la segunda posición con 1:15.42, seguida por la capitalina Albrahanny Barrios con registro de 1:19.49.

Ruta de clasificación

Con estos resultados, Fermín y Campos se unen a los atletas que anteriormente obtuvieron su cupo para los venideros Juegos Suramericanos de la Juventud.

En la rama masculina Fermín se suma, el joven carabobeño Aaron Hernández, quien se encuentra en ruta de clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal 2026. Actualmente, ocupa el puesto 120 del ranking continental.

El carabobeño inició su temporada en mayo del año pasado con un tercer puesto en la Regional Cup Encarnación, Paraguay, en la categoría Junior Élite con un tiempo de 1:03.12, y cerró el ciclo en diciembre con un quinto lugar en la Copa Durazno Junior Elite de El Sauzal, Uruguay, con marca de 59.10.

En el femenino, Dailinyer Campos se une a la ya clasificada larense María Lourdes Peralta, quien en diciembre pasado obtuvo un meritorio sexto lugar en el Campeonato Iberoamericano de Maldonado en la Youth Women con un tiempo de 36.56.

F/Prensa Mindeporte