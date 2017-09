Félix Pérez regresará con Leones por la conquista del título

La temporada pasada el jardinero ligó para .232 de average

El cubano Félix Pérez regresa para su cuarta temporada consecutiva con los Leones del Caracas y sus expectativas están más altas que nunca. El jardinero quiere regalarle un título a la afición caraquista y a nivel personal sueña con ser el Jugador Más Valioso de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Me siento en deuda con el equipo porque desde que llegué por primera vez hace cuatro años he querido ganar un campeonato y no he podido”, dijo vía telefónica desde Miami. “Quiero que sea este año y vamos a buscarlo desde el primer día. También quiero ver si me logro ganar un MVP. He tenido dos años con Leones que le piqué cerquita, pero este año no le voy a picar cerca, este año me lo voy a llevar. Es una meta ambiciosa pero positiva y que también ayuda al equipo. Hay que tener ambición en lo que se hace. Vista larga y pasos cortos y las cosas van a salir. Este año viene muy bueno”.

EN LA 2016-2017

La temporada pasada no fue la esperada para el jardinero que apenas ligó para .232 average con solo cuatro jonrones, 25 carreras impulsadas y 20 carreras anotadas en 42 encuentros.

“Su temporada anterior fue una excepción a lo que ha demostrado en nuestra liga. Además se trata de unjugador que se queda hasta el final, lo cual es muy ventajoso. Hay que darle la oportunidad de alcanzarde nuevo su nivel en Venezuela”, explicó Luis Ávila, presidente de la organización sobre la decisión de repetir al cubano.

“Félix es un importado experimentado de esta liga, conoce muy bien el pitcheo del circuito y confiamosen su reivindicación”, complementó José Manuel Fernández, gerente deportivo de la manada. “Adiferencia de los últimos dos años que por distintas razones Félix arribó tarde a Venezuela, este año va a llegar en plena pretemporada lo cual es muy positivo para él y para el equipo ya que Félix es un pelotero al que le toma un poco de tiempo entrar en ritmo. El hecho de que se incorporará la última semana de septiembre va a ser clave para que él arranque en la mejor forma posible”.

ACTUACIÓN

Este año el nacido en Cuba participó con los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Beisbol, estuvo en 28 encuentros en los que pasó el centenar de turnos (102), bateó para .284 producto de 29 imparables, seis jonrones, 23 carreras impulsadas y 19 anotadas, antes de sufrir una lesión en el hombro que requirió cirugía.

“Tengo ya tres meses entrenando”, contó el jugador. “Tuve una operación pero ya estoy listo. Me siento súper bien. Para nadie es un secreto que la temporada pasada no fue la de mejor rendimiento para mí, pero así es el beisbol. El año pasado estaba en Japón y tuve que cambiar cosas en mi sistema de bateo que me perjudicaron mucho a la hora de ir a Venezuela a jugar. Estaba perdido. Pero este año vengo como un león a comerme la pelota y buscar el objetivo. A ganar”.

“Yo creo que este año debe ser más sencillo entrar en ritmo ya que vamos desde las prácticas”, continuó. “Me siento muy bien, me siento en ritmo y el swing está espectacular”.

AGRADECIDO

Félix está agradecido con Leones por la oportunidad que le dieron de jugar en un equipo lleno de estrellas y no puede estar más feliz por regresar por cuarto año consecutivo.“Recuerdo un juego en que ocho de los nueve jugadores que estábamos en el terreno eran grandeligas.

Yo era el único que no lo era y eso no lo voy a olvidar nunca porque me dieron mucha confianza” confesó.“Para mí es un orgullo regresar por cuarta temporada consecutiva con los Leones del Caracas”, agregó. “Es algo grande. Me he entregado con la camiseta y con el público. Creo que para para cualquier pelotero importado regresar por cuarto año con un mismo equipo es algo grande. Me siento muy contento de poder volver y demostrar que hay Félix Pérez para rato, que estoy en el mejor momento de mi carrera y creo que puedo ayudar muchísimo a buscar ese tan anhelado título”.

Fernández destacó que la disponibilidad que tendrá el jugador esta temporada será clave en su desempeño con el equipo. “El hecho de practicar desde el mes de septiembre, de tomar prácticas de bateo ya en Caracas, ponerse a la orden del cuerpo técnico debe ser muy positivo para un importado que ya sabe qué esperar de Venezuela”, dijo el directivo. “Si bien el año pasado sus números no fueron lo que él y el equipo esperaban, sus temporadas anteriores demuestran lo que Félix Pérez es capaz de hacer”.

LA LLEGADA

Pérez llegará al país la última semana de septiembre para participar en dos semanas de prácticas antes del inicio de la campaña. “Estoy listo para la pelea. Con tantas cosas que han pasado en Venezuela voy a darles un buen espectáculo y darle viveza al gran Caracas para buscar lo que sabemos hacer: ganar y ganar. Los Leones están para ganar. Después del mal año que tuvimos, debe venir un año muy emocionante y muy bueno para todos”, concluyó el jugador.

