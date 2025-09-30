Feria del Campo Soberano beneficia a más de tres mil familias apureñas

En la Comuna José Andrés Elorza del municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, fueron beneficiadas tres mil 700 familias en una nueva jornada de Feria del Campo Soberano. Un total de ocho toneladas de alimentos fueron distribuidas en la actividad, incluidos productos de la cesta básica y proteínas a precios asequibles, para fomentar la producción local y el desarrollo de las comunidades.

Juana Hidalgo, ciudadana beneficiada, expresó su agradecimiento por la atención recibida. Hidalgo afirmó que «estas jornadas de alimentación son importantes porque mejoran nuestra calidad de vida y asegura el bienestar de nuestros seres queridos».

En la Feria del Campo Soberano participaron otras instituciones como Somos Venezuela y el Instituto Nacional de Nutrición, que ofrecieron mediciones de peso y talla, atención nutricional, así como degustación de nutrientes.

Las ferias del Campo Soberano representan una iniciativa del Gobierno Bolivariano para garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos, ofreciendo productos de la cesta básica y proteínas a precios solidarios.

F/Gobernación de Apure