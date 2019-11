Ferias de Campo Soberano han distribuido más de 19 mil toneladas de alimentos en noviembre

En el mes de noviembre se han distribuido más de 19 mil toneladas de comida, detalló la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, al inspeccionar una de las Ferias del Campo Soberano que se realizó en la parroquia de San José.

Las autoridades informaron que en ese punto se atendieron un total de 1.346 familias pertenecientes a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Anauco III, Los Aliados y 11 de Agosto.

También se vendieron combos navideños, con el objetivo de garantizar los ingredientes para la elaboración de las hallacas, así como las hortalizas.

La vicepresidenta destacó que los alimentos distribuidos en las ferias y los mercados a cielo abierto son de producción nacional.

«Los alimentos de los CLAP en los mercados a cielo abierto son de producción nacional, tal como lo instó el presidente Nicolás Maduro a través de la Agenda Económica Bolivariana, de expandir la agenda productiva por todo el país», expresó Rodríguez.

Contra el bloqueo económico

Indicó que los alimentos son se venden a precios asequibles para ayudar al pueblo que enfrenta los efectos del bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

Así mismo, la vicepresidenta ejecutiva indicó que el Primer Mandatario Nacional, preocupado por las Navidades de su pueblo dio acceso al uso del petro, el cual “ya está andando por las calles, donde se firmó con la empresa Valeven para que el petro esté en 140 mil establecimientos comerciales para hacerlo valer”.

Ante los ataques, la vicepresidenta señaló que a pesar de «todo el mal que el imperio y los países del Grupo de Lima le desean a Venezuela, el país se encuentra resistiendo en unión cívico-militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».

«Miren cómo están muchos de esos países en estos momentos: sus pueblos se encuentran defendiendo su dignidad a través de manifestaciones pacíficas y levantándose contra el neoliberalismo y del Fondo Monetario Internacional», enfatizó Rodríguez.

Añadió que muchos de esos pueblos, como los de Bolivia, Chile y Colombia, están siendo reprimidos por las Fuerzas Armadas de esas naciones, mientras que la FANB está con el pueblo «defendiendo nuestra soberanía».

Por otra parte, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería, aseguró: “Gracias a la organización popular, a los CLAP, la Milicia Nacional Bolivariana, el ministerio y el esfuerzo que hace el Jefe del Estado para romper el bloqueo económico, es posible que lleguen los alimentos al pueblo venezolano mediante los diversos programas sociales”.

Así mismo, destacó que el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para satisfacer a cuatro millones de niños y niñas de la escuela inicial y básica con el complemento nutricional Nutrichicha. “Los recursos están aprobados para que al semillero de la patria no le falte el complemento vitamínico. Aquí estamos avanzando, garantizando el derecho humano a la alimentación. No van a poder con nosotros, no van a acabar con la alegría de nuestro pueblo”, sentenció.

Vecinos llevaron su combo

Gladys Acevedo, de Cotiza, manifestó sentirse complacida por la compra de varios productos entre, estos pollo, carne, huevos, leche, pasta, harina. “Aquí hemos tenido la oportunidad de llevar la proteína a nuestros hogares a un buen costo y sin especuladores”, aseveró.

También acotó que las ferias deben continuar de manera constante para beneficiar a todas las familias del país, pues “es una respuesta al constante bloqueo económico que imponen desde el extranjero las trasnacionales y empresas que producen alimentos”.

Por su parte, Consuelo Tovar expresó: “Todo esto es posible en Revolución. Además quiero expresar mi saludo al presidente Nicolás Maduro por toda la gestión que hace. Aquí compré aceitunas, alcaparras, carne, verduras, todo por menos de 100.000 bolívares. En otro lado es doble el costo”.

Richard Betancourt, responsable de los CLAP de la parroquia San José, indicó: “Amor con amor se paga, estamos contentos y muy agradecidos por este beneficio que la Revolución trajo a nuestro sector. Todas las familias favorecidas están adquiriendo diferentes rubros a precios solidarios. Desde aquí nuestros mejores deseos a nuestro presidente Nicolás Maduro. Seguimos rodilla en tierra”.

Caravana de la Sardina

La Feria Socialista del Pescado se realizó ayer en 16 estados del país junto a la Caravana de la Sardina, y se distribuyeron 57.280 kilos de pesacdo y mariscos.

La información la dio a conocer en Twitter el ministro de Pesca y Acuicultura, Dante Rivas.

«Hoy el Ministerio para la Pesca está desplegado en 16 estados del país distribuyendo a través de la Feria Socialista del Pescado y la Caravana de la Sardina un total de 57.280 kilos entre pescado variado y sardina fresca, para el beneficio de las familias venezolanas!», escribió el titular.

Además de la Caravana de la Sardina hay mecanismos directos de distribución implementados por el Gobierno Nacional que también trabajan en conjunto con los CLAP.

Sábado tras sábado las familias venezolanas son atendidas en toda la geografía nacional por el Gobierno Bolivariano con las Ferias del Campo Soberano para garantizar la seguridad alimentaria.

T/ Oscar Morffes

F/ Luis Franco

Caracas