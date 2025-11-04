Ferias Navideñas celebran la creatividad y el talento local en Monagas

La plazoleta de la Catedral y la plaza Piar de Maturín se convirtieron en espacios de creatividad y emprendimiento durante las Ferias Navideñas 2025, impulsadas por el Fondo para el Desarrollo de Emprendimientos del estado Monagas (Fondeem). Más de 23 emprendedores locales exhibieron sus productos, destacando la calidad y diversidad de la producción regional.

Bajo la coordinación del Fondeem, Emprender Juntos, el ministerio del Comercio, Sencamer y el ministerio de Cultura, estas ferias se consolidaron como un punto de encuentro para toda la familia, donde los visitantes pudieron disfrutar de un ambiente festivo y participar en actividades recreativas y culturales, fortaleciendo la identidad y el espíritu navideño monaguense.

Los emprendimientos abarcaron textil, calzado, gastronomía y artesanía, incluyendo propuestas innovadoras y productos únicos hechos en la región. Este espacio permitió no solo la comercialización, sino también la interacción directa entre productores y comunidad, fomentando la cercanía y el reconocimiento del talento local.

La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano y de las instituciones regionales con el impulso de los emprendedores de Monagas, proyectando un futuro de crecimiento y visibilidad para la economía local durante la temporada navideña y próximos eventos.

T/CO