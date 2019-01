Fernando Soto Rojas: Venezuela vive un verdadero Estado de derecho

Para el constituyente Fernando Soto Rojas, en estos momentos la República Bolivariana de Venezuela “está viviendo un verdadero Estado de derecho”.

Soto manifestó que la Asamblea Nacional (AN) en desacato no tiene razón de ser porque no tiene ningún proyecto para Venezuela, sólo siguen órdenes del imperio (EEUU).

En entrevista realizada en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, Rojas aseguró que “la Asamblea Nacional se alió con el Grupo de Lima y, todas las acciones que realizan es una traición a la Patria”.

Soto adelantó que “no respetan la Constitución (la AN), por lo tanto no se reconoce absolutamente nada de la Asamblea Nacional en desacato, nosotros cuando enfrentamos en el pasado a gobierno de derecha si los reconocíamos”.

¡Nuestro CNE es uno de los mejores del mundo!

Indicó que el Consejo Nacional Electoral, (CNE) es uno de los mejores del mundo. “No hay ningún lugar donde se respete el derecho del voto universal y secreto, y donde los resultados sean tan fidedignos como en Venezuela”.

A su criterio la derecha nacional hipotecó su destino al imperio yanqui “¿Quién finanza sus viajes al exterior?”, se preguntó.

Además manifestó que “hay que parir la nueva política económica que impulsa la Revolución Bolivariana para todo el pueblo venezolano”.

Cree que 2019 será un año duro y exigente, pero el Presidente Nicolás Maduro tiene una estrategia científica. “El Jefe de Estado ha comprendido muy bien todos los escenarios porque tuvo mucha experiencia con el Comandante Chávez”.

Por otra parte enfatizó que “el capitalismo jamás ha sido democrático en la historia, y no lo es porque no puede haber democracia en la plusvalía y en la explotación”.

Por último subrayó que el presidente Maduro, será juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de acuerdo al Artículo 231 de la Constitución, y luego de ello será blindado por la Asamblea Nacional Constituyente, (ANC).

TyF/VTV