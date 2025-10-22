FILVEN 2025 llega a Zulia con el lema “Leer humaniza” y homenaje a grandes escritores

La 21.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) se inaugurará este jueves 23 de octubre en el estado Zulia, bajo el lema “Leer humaniza”, en la Biblioteca Pública María Calcaño, ubicada en la parroquia Santa Lucía de Maracaibo. El evento se extenderá hasta el sábado 25 y contará con 35 expositores, ofreciendo una programación variada que incluye presentaciones de libros, conversatorios, talleres y el tradicional pabellón infantil.

Entre las novedades literarias, el público podrá disfrutar de obras publicadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través de sellos como El perro y la rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, ampliando la oferta de títulos para todas las edades y gustos.

La FILVEN Zulia rendirá homenaje a las escritoras Adelfa Giovanni, reconocida poeta, ensayista y promotora cultural, y Neida Atencio, especialista en literatura infantil, comunicación y cultura. A nivel nacional se homenajeará también a los escritores Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

Entre los invitados se encuentran destacados autores y expertos, como Carmen Bohórquez, filósofa e historiadora experta en la obra de Francisco de Miranda, y Casimira Monasterio, investigadora de la cultura afrovenezolana, quienes participarán en conversatorios y presentaciones especiales.

La organización del evento está a cargo del MPPC, a través del Centro Nacional del Libro (CENAL) y el Gabinete Estadal de Cultura de Zulia, en coordinación con la Gobernación del Zulia y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco, garantizando un espacio de encuentro y promoción de la lectura para toda la región.

T/CO