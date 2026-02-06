Firmada la reforma de la Ley del estatuto de la Función de la Policía de Investigación

Este jueves, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, firmó la reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.

“Esta ley permitirá homologar los grados jerárquicos de los cuerpos de investigación policial con los restos de los cuerpos de seguridad ciudadana. Teníamos esta deuda con los organismos de seguridad”, indicó Rodríguez.

La rúbrica la realizó durante un acto de adecuación de los Cuadrantes de Paz en el estado Bolívar en compañía del vicepresidente Sectorial de de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, entre otras autoridades.

Asimismo, apuntó que esta ley fue aprobada gracias a la gestión de la Asamblea Nacional. “Hoy hace un mes que se instaló el nuevo periodo, y fíjense cómo vamos avanzando. Los poderes públicos de Venezuela que impidieron que se impusiera el caos, que no permitieron que la violencia se extendiera en nuestro país. Somos un solo equipo llevando las riendas de este país”, enfatizó.

T/CO con información de Medios