Fiscal General denuncia ataque a embarcación venezolana en alta mar

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció este martes un ataque ejecutado contra una embarcación venezolana en alta mar, tripulada por pescadores. Saab calificó el hecho como «asesinatos seriales y ejecuciones sumarias».

El Fiscal General solicitó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investigar estos atentados cometidos por Estados Unidos contra embarcaciones venezolanas, al considerar que representan una agresión contra la soberanía nacional.

En sus declaraciones, el fiscal aseveró que el «imperio» ha intentado realizar una incursión marítima en el Mar Caribe con mercenarios, que, «casualmente, buscan ingresar para ver a una novia». Saab enfatizó que el objetivo real de un mercenario «es para matar y crear caos», y a pesar de ello, han sido derrotados.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los grupos de Derechos Humanos del mundo para que «se sepa la coartada de la falsa lucha contra el tráfico de drogas del país que más produce estas sustancias ilícitas, los Estados Unidos». El fiscal lamentó que «el país que más consume droga, ahora quiera achacarle eso a Venezuela, un país sano, espiritual, física y revolucionariamente».

