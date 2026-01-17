Fiscal General: Maduro no puede ser procesado ni dentro ni fuera de Venezuela

El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que el presidente Nicolás Maduro posee inmunidad, por lo que no puede ser juzgado dentro ni fuera de Venezuela. En ese sentido, calificó su secuestro y la pretensión de ser procesado en Estados Unidos (EE. UU.) como actos ilegales.

«El presidente Nicolás Maduro posee lo que yo llamo inmunidad personal absoluta; ahí no hay discusión porque es un jefe de Estado. ¿Eso qué implica? Que no puede ser procesado ni dentro ni fuera de Venezuela, mucho menos en el extranjero», afirmó Saab durante su participación en el Encuentro de la Red de Juristas.

“Si alguien cree que lo que pasó el 03 de enero puede dar pie a un 11 de abril del 2002, recuerden que hubo un 13 de abril. Yo fui víctima del fascismo el 12 de abril teniendo inmunidad tal y como la tiene el presidente Nicolás Maduro», dijo.

De igual manera, exigió la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera Cilia Flores. “Lo que ha ocurrido en Venezuela tiene sorprendido al mundo”, sentenció y seguidamente pidió respeto al derecho internacional. A su juicio, la incursión armada ejecutada por las fuerzas militares estadounidenses constituye una violación sin precedentes a los tratados fundamentales que rigen la convivencia entre las naciones.

“En el derecho internacional de los derechos humanos, cuando unos estados firman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce la soberanía de los pueblos: eso quedó pulverizado el 3 de enero”, alertó.

Asimismo, recordó que la ultraderecha ha actuado históricamente violando el derecho internacional. Citó como ejemplos el secuestro del Comandante Hugo Chávez en 2002 y su propia detención arbitraria cuando se desempeñaba como diputado.

T/UN