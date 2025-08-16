Fiscal Saab aprueba protocolo para combatir corrupción en causas penales

El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes la implementación de un protocolo en torno a los casos de investigaciones penales, para garantizar el debido proceso y combatir la corrupción en este órgano del Poder Ciudadano.

Durante una jornada del programa “El Ministerio Público (MP) atiende tu denuncia”, desde la parroquia Catedral de Caracas, el Fiscal venezolano señaló que el protocolo de atención busca “resguardar la ética y la transparencia en el debido proceso”.

En este sentido, puntualizó que: “queda terminantemente prohibido que cualquier director general, director de línea, fiscal nacional, regional o superior, o funcionario del Ministerio Público, reciba en su despacho a fiscales, o en dependencias institucionales, fuera de los actos procesales formales”.

La normativa prohibió también las reuniones entre funcionarios del MP con “abogados privados, sean miembros de bufetes, (…) con esta medida, lo que se busca es prevenir cualquier conflicto de intereses en la investigación”, subrayó.

De acuerdo con medios nacionales, en los últimos años, 544 fiscales vinculados a hechos de corrupción fueron judicializados, de los cuales 349 fueron imputados y 18 condenados.

T/UN