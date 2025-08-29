Fiscal Saab: El mundo ha rechazado las maniobras de EE.UU. contra Venezuela

“El mundo ha rechazado la injerencia imperial, vemos cómo todos los días sale un comunicado en contra de la macabra manera de hacer política del terrorismo internacional de Estados Unidos (EE. UU.) contra Venezuela”, resaltó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante una jornada del Ministerio Público (MP) en el estado Anzoátegui.

El alto funcionario señaló que el Gobierno de los Estados Unidos recurre a conflictos con otros países como excusa para intentar intervenir militarmente a Venezuela, actitud que ha sido rechazada por la comunidad internacional. “¿Qué tiene que ver Venezuela con lo que ocurre en la frontera de los Estados Unidos?, pues nada; pero ellos colocan excusas para que el imperio diga dónde quieren intervenir militarmente a Venezuela”, manifestó.

Saab afirmó que estas acciones constituyen agresiones contra un pueblo libre y soberano, además de recordar que la política exterior de Washington busca desestabilizar naciones para imponer sus intereses geopolíticos en la región.

El fiscal general aplaudió la respuesta ciudadana ante el llamado al alistamiento de la Milicia Bolivariana, al subrayar la disposición del pueblo venezolano a defender la paz. “Vemos cómo el pueblo de Venezuela ha salido a las calles para alistarse, de manera pacífica, en todas las plazas del país; así que por eso felicito al pueblo”, pronunció.

Finalmente, reiteró el compromiso del Ministerio Público con la estabilidad de la nación y asegura que la institución “seguirá firme para fortalecer y mantener la paz y la seguridad del país”, en coordinación con las fuerzas del Estado.