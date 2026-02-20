Fiscal Saab: Ley de Amnistía impulsa la reconciliación y renovación en Venezuela

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó este viernes que la recientemente aprobada Ley de Amnistía busca cerrar las heridas internas de la sociedad venezolana y abrir un camino hacia la reconciliación nacional.

Durante la jornada “El Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia”, celebrada en la Plaza Bolívar de Baruta, Saab afirmó que la norma representa una oportunidad para que el país avance hacia una etapa de renovación y fortalecimiento institucional. “Esta Ley de Amnistía cierra todo ese círculo de heridas internas en la sociedad venezolana”, subrayó.

El Fiscal General enfatizó que la aprobación de la ley responde a la necesidad de garantizar la paz social y la cohesión de la ciudadanía, permitiendo que quienes hayan estado involucrados en conflictos legales puedan reincorporarse a la vida civil bajo un marco legal que prioriza la reconciliación.

Saab precisó que esta medida no solo tiene un efecto jurídico, sino también un componente ético y social, al ofrecer a la nación la posibilidad de superar divisiones y fomentar la integración de todos los sectores. “La Ley de Amnistía tiene que darle al país la oportunidad de una nueva era”, destacó.

El acto en Baruta también sirvió para reforzar la presencia del Ministerio Público en las comunidades, acercando los servicios de justicia a la población y garantizando que las políticas públicas estén alineadas con los principios de equidad y legalidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno venezolano busca consolidar mecanismos de reconciliación que promuevan la convivencia pacífica, la estabilidad y la confianza en las instituciones, en el marco del respeto a los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.

T/CO