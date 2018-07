Fiscal Tarek Wiliam Saab destaca esfuerzos del MP para combatir la corrupción

El fiscal General de la República, Tarek Wiliam Saab, destacó la noche de este lunes la lucha emprendida desde el Ministerio Público para combatir la corrupción a todo nivel y agradeció el apoyo brindado por el presidente de la República Nicolás Maduro.

Durante una entrevista en el programa “La Voz de Chávez” enfatizó que nunca antes se había llevado una labor tan ardua, complicada y peligrosa frente al Ministerio, pues aseguró que no existen antecedentes en la historia de dicha institución para atacar este flagelo, por lo que calificó el trabajo desarrollado durante su gestión como una “gesta inédita”.

Detalló que a la fecha más de 100 altos mandos del Estado han sido privados de libertad en 8 meses, particularmente de Pdvsa, donde había mafias que actuaban y aún queda un remanente como carteles de la droga.

“Tenían una especie de convivencia política y corrupta con funcionarios policiales corruptos, con contratistas y empresarios corruptos. Lo que ocurrió en Anzoátegui es aterrador, también se replicó en otros lugares donde hay petróleo, en Barinas se vieron cosas terribles (…) en el Zulia con PetroZamora, donde el caso es dantesco” y que originó la detención de dos ministros.

Denunció que durante la gestión que lo precedió las investigaciones eran paralizadas. “Llamaban a alguien, le abrían un código de investigación y lo que hacían era extorsionar a los funcionarios”.

Precisó que también han sido privados de libertad 23 fiscales, “porque creían que podían seguir haciendo lo que hicieron durante los años en que estuvo la ex titular (Luisa Ortega Díaz) implosionando este Ministerio Público junto a un grupo de directores y junto a su conyugue, convirtiendo esto en un cartel de extorsión. Aquí el que no extorsionaba y no matraqueaba era porque era honesto, porque hasta los abogados adjuntos aparecían vinculados a hechos de corrupción”.

Señaló que actualmente el MP se encuentra bajo un proceso de depuración y hay abiertas muchas investigaciones, en muchos frentes, como el de empresas básicas.

“Hay detenidos que dimos la semana pasada por el tema de manos de metal, hay 9 hallazgos”, dijo.

Igualmente, mencionó los golpes que se ha dado a las mafias y a los carteles de la droga, que anteriormente no se veía, puesto que en la gestión anterior eran más los casos sobreseídos en los que era mayor la cantidad de personas liberadas que las que se condenaban.

El fiscal General anunció que este martes dará una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana, donde dará a conocer detalles sobre como la corrupción tocó el deporte.

“Vamos a dar un fuerte golpe allí, porque no puede ser que hasta en el deporte, que es algo sagrado, haya mafias”, puntualizó.

T/Yorcellys Bastidas