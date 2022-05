Fiscal Tarek William Saab insta a priorizar casos de acoso escolar

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, urgió a los fiscales superiores del Ministerio Público dar prioridad al acoso escolar. Así lo comunicó a través de Twitter. Además, indicó que en el caso de presentarse un caso de este tipo debe hacerse la denuncia ante las instancias correspondientes.

Tarek William Saab aconsejó a los padres y representantes entender que el acoso escolar no es juego. Al tiempo que reiteró que las víctimas deben recibir ayuda al momento de sufrir un tipo de violencia.

En una imagen que acompaña el mensaje del fiscal Tarek William Saab, se lee que existen varios tipos de acoso escolar:

Físico.

Social.

Psicológico.

Verbal.

Sexual.

Ciberbullying.

Además, en la imagen se recuerda que si una situación de acoso no se atiende a tiempo podría multiplicarse e incluso empeorar con el paso del tiempo. «El acosador/a tiene más poder sobre la víctima».

Agrega que los niños y niñas, también hacen bullying desde tempranas edades, por no tener conciencia sobre el daño que esto puede provocar sobre otros infantes; aunque sí tienen una intención.

«El maltrato no ayuda a ser más fuerte, ni física ni psicológicamente, de hecho puede traer consecuencias de por vida si no se para. El maltrato no forja nada, sólo promueve el dolor y sufrimiento. Las víctimas si necesitan ayuda», reza el texto.

F/VTV