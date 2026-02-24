Fiscal Tarek William Saab sobre la tendencia Therian: Es un trastorno producto de las guerras cognitivas

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, manifestó en torno a la tendencia actual denominada Therian, que la misma obedece a un trastorno imposible normalizar actualmente en la sociedad.

Durante una entrevista para el canal del Estado, indicó que en esta nueva comunidad configura un comportamiento impropio vinculado con el ser humano.

«Eso es una desviación de la mente producida por todas estas guerras cognitivas que están queriendo normalizar algo imposible de normalizar. En lugar de caminar con tus extremidades, te pones en cuatro patas en una plaza y llegas a un lugar disfrazado de mono, gato… los enemigos de la humanidad que quieren convertir lo malo en bueno o viceversa, esto lo quieren convertir en un derecho inherente a la dignidad humana de ese joven, niño, de ser así», destacó.

Reafirmó que desde el Ministerio Público se mantendrá el compromiso con la protección de los derechos de niños y jóvenes, en medio de la imposición de trastornos conductuales como normas sociales.

Subrayó que la institución del Poder Ciudadano vigilará y garantizará que la paz ciudadana y el desarrollo de los jóvenes permanezcan libres de influencias cognitivas que, en sus palabras, degradan la condición humana.

T/VN