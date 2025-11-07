Fiscalía peruana pide prisión preventiva para Betssy Chávez

La Fiscalía de la Nación, en Perú, solicitó al Poder Judicial revocar la medida de comparecencia con restricciones impuesta a la extitular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y dictar prisión preventiva en su contra.

La petición, reseñada este viernes por medios locales, fue presentada por la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, ante el juez supremo, Juan Carlos Checkley, quien programó la audiencia para el próximo 13 de noviembre.

Ávalos sostiene que Chávez incumplió las reglas de conducta al no haber asistido a tres controles biométricos obligatorios ni a cuatro sesiones del juicio oral que enfrenta por el presunto delito de rebelión.

Entretanto, Chávez permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima luego de haber recibido un asilo político. Por lo tanto, en la sede diplomática mexicana espera el salvoconducto correspondiente para volar al país norteamericano.

En ese sentido, el presidente interino del Perú, José Jerí, anunciará este viernes si le otorga el salvoconducto, de acuerdo a lo que reporta la prensa peruana.

El asilo a la expremier resquebrajó por completo el vínculo entre ambos países, que de por sí ya estaba maltrecho. El lunes, Perú rompió relaciones diplomáticas y, el jueves, el Congreso peruano declaró ‘persona non grata’ a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por su «inaceptable injerencia en asuntos internos».

