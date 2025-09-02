Fiscalía y Corte Suprema de Brasil consolidan acusación contra Bolsonaro

El juicio al expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores avanzó en el Supremo Tribunal Federal con intervenciones clave del fiscal general Paulo Gonet y del magistrado Alexandre de Moraes.

Ambos coincidieron en que la trama golpista de 2022 fue coordinada y estructurada, con responsabilidades compartidas entre todos los imputados.

Gonet afirmó que “todos los personajes del proceso son responsables” de intentar revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

Moraes presentó un informe detallado sobre todo el proceso penal, asegurando que el debido proceso fue respetado y rechazando los cuestionamientos de la defensa sobre la competencia del Supremo y la validez de los acuerdos de colaboración.

T/CO