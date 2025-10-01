Flotilla Sumud denuncia «peligrosa agresión» por parte de Israel

La Flotilla Sumud, que se dirige hacia Gaza por el mar Mediterráneo oriental para entregar ayuda humanitaria a la población palestina víctima del asedio israelí que se prolonga por casi dos años, denunció una “peligrosa agresión” por parte de las fuerzas de ocupación de Israel.

En la madrugada de esta mañana (del 1 de octubre), las fuerzas navales de ocupación israelíes lanzaron una operación intimidatoria contra la Flotilla Global Sumud”, afirmó la organización en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Explicó que “uno de nuestros buques líderes, el Alma, fue rodeado agresivamente por un buque de guerra israelí durante varios minutos. Durante el incidente, las comunicaciones a bordo, incluidas nuestras transmisiones de circuito cerrado, se desactivaron remotamente y el buque naval se acercó peligrosamente, obligando al capitán a realizar una maniobra evasiva brusca para evitar una colisión frontal”.

“Poco después, el mismo buque naval atacó al Sirius, repitiendo maniobras de hostigamiento similares durante un largo período, antes de finalmente partir”, indicó. De igual forma, calificó esas maniobras como “imprudentes e intimidatorias” que pusieron a los participantes en grave riesgo.

