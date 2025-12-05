Formación policial incluirá teoría y práctica en defensa y resistencia prolongada

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) activará en sus horas de formación académica dos líneas fundamentales: la doctrina Bolivariana de Defensa Integral de la Patria y la teoría y práctica de la resistencia popular prolongada para una ofensiva permanente.

“Las bolivarianas y los revolucionarios somos los que garantizamos en este siglo la independencia, la existencia de la República y la seguridad integral para que nuestro pueblo tenga por siempre paz, más paz y más paz, que es el destino señalado por nuestro Dios Todopoderoso para esta tierra amada llamada Venezuela. Así que es muy importante estos pasos que damos y allí deben estudiarlos”, instruyó el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros.

Desde la parroquia El Junquito, durante la inauguración de la sede de la Academia del Servicio de Policía de la PNB, como parte del sistema de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), el Comandante en Jefe exhortó a estudiar el concepto de defensa integral de la patria, que tiene que ver con la resistencia popular prolongada y todas las formas de lucha armada popular, militar, policial.

El mandatario nacional aseveró que se avanza en la entrega de obras a diario para la formación policial, y dio instrucciones al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, para realizar una verdadera ofensiva permanente y multidimensional para que estos lineamientos sean estudiados en las aulas de clases que reciben los muchachos y muchachas en las filas policiales, sobre las doctrinas de formación geopolítica y de formación integral.

Al informar que la nueva sede de la academia tiene una matrícula de hasta 360 integrantes, con herramientas formativas y todas las condiciones para recibir siete mil 568 horas académicas que se desglosan de la siguiente manera:

736 horas académicas de formación general

Dos mil 152 horas académicas de formación policial del más alto nivel.

Dos mil 176 horas académicas de formación física, deportiva y cultural para solidificarlos como seres integrales.

796 horas académicas en derecho constitucional y en conocimiento del derecho internacional y derecho nacional.

684 horas académicas de formación integral en política de alto Estado, geopolítica y construcción de la nueva sociedad.

Mil 24 horas académicas en el uso legal, constitucional y contundente de la fuerza.

Comentó el presidente que el Estado venezolano, de acuerdo a la Constitución Bolivariana, se reserva el uso de la fuerza y de las armas para garantizar la existencia de la República, la paz, la seguridad interna y todo lo que tenga que ver con convivencia, armonía y desarrollo.

En este sentido, aupó a aprovechar cada hora académica de formación para forjarse como verdaderos bolivarianos y bolivarianas del siglo XXI. “Verdaderos revolucionarios y revolucionarias del siglo XXI, porque son los bolivarianos y los revolucionarios los que garantizan la paz, la soberanía y la independencia”.