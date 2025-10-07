Fortalecen distribución del Programa de Alimentación Escolar

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) recibió la dotación de 100 nuevos camiones, destinados a fortalecer y optimizar la distribución de alimentos en todas las instituciones educativas del país.

La información fue publicada en el canal de Telegram del vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, donde destacó que esta acción busca garantizar la entrega oportuna y eficiente de los insumos en cada estado y municipio.

Destacó que la mejora en la logística de distribución es solo una parte de la estrategia integral que busca elevar la calidad del servicio del PAE. Asimismo, informó que, de manera paralela, se trabaja activamente en el mejoramiento nutricional de los menús servidos a los estudiantes al incrementar la dotación de proteínas, verduras y hortalizas.

Esta doble acción de fortalecimiento logístico y mejoramiento nutricional marca un hito en el esfuerzo por garantizar la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo nacional.

F/VTV