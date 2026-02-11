Fortalecen servicio eléctrico en el eje Guanarito-Papelón

A través de un despliegue técnico integral en la subestación Guanarito 34.5 kV, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), ha ejecutado maniobras estratégicas diseñadas para optimizar el suministro de energía, impactando en la calidad de vida de más de 100 mil portugueseños.

Las labores centradas en la modernización y mantenimiento de la infraestructura, incluyeron la instalación de nuevos equipos de medición, optimización del sistema de enfriamiento de los transformadores de potencia, jornadas de termografía, limpieza y lubricación de componentes.

El alcance de estas maniobras se extendió hacia la red de distribución con mejoras sustanciales en los circuitos Guanarito y El Río 13.8 kV, donde fueron instaladas nuevos seccionadores, cadenas de aisladores y barracudas, componentes esenciales para robustecer la arquitectura eléctrica que alimenta a los hogares, unidades de producción de alimentos y zonas industriales.

Estas adecuaciones técnicas integran el plan de acción instruido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) y CORPOELEC, orientadas a fortalecer los servicios públicos como herramientas esenciales que impulsa el desarrollo económico y el bienestar social del estado Portuguesa.

Prensa MPPEE