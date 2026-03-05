Fortalecen vía férrea del Metro de Caracas con labores de alto impacto en Propatria

En el marco de la segunda fase del Plan Metro ¡Se Mueve Contigo!, el ministro del Poder Popular para el Transporte, V/A Aníbal Coronado, supervisó este 4 de marzo de 2026 los trabajos de rehabilitación estratégica en la zona de maniobras de Propatria.

La jornada se centró en la sustitución de antiguos durmientes de madera, instalados originalmente en 1983, por nuevas piezas de concreto y acero de alta resistencia. Este avance es posible gracias al desarrollo de ingeniería 100% venezolana, diseñada para optimizar la infraestructura del sistema de transporte más importante de la capital y garantizar la seguridad operativa en el tramo que conecta las estaciones Propatria y Pérez Bonalde.

La nueva tecnología implementada destaca por su capacidad técnica superior, permitiendo soportar presiones de hasta 540 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que confiere a la vía férrea una estabilidad y durabilidad significativamente mayores frente al flujo constante de trenes.

El titular de la cartera de transporte resaltó que estas piezas nacionales no solo sustituyen importaciones, sino que devuelven la confianza al usuario al modernizar componentes críticos que tenían más de cuatro décadas de uso. Estas labores de alto impacto representan un hito en la soberanía tecnológica del país, demostrando la capacidad de la fuerza laboral del Metro para ejecutar obras de gran envergadura con sello nacional durante este 2026.

A pesar de la magnitud de la intervención en la vía, el ministro Coronado informó que el servicio comercial se mantiene operativo y sin interrupciones para los usuarios. Para lograrlo, se ha habilitado una logística de vía única temporal, la cual permite la circulación de los trenes en ambos sentidos mientras los técnicos y especialistas trabajan de forma ininterrumpida en la vía alterna.

Este despliegue técnico reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con la recuperación integral del sistema Metro, priorizando la eficiencia en el transporte masivo y la seguridad de los caraqueños mediante la renovación profunda de su infraestructura ferroviaria.

F/Radio Miraflores